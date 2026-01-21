DACO alerta sobre esquema de fraude en mensajes de texto de AutoExpreso

by

SAN JUAN: El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó sobre un nuevo esquema de fraude involucrando el envío de mensajes de textos en cadena en los cuales alegan que el consumidor posee una deuda con el sistema de AutoExpreso.

El equipo de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor identificó una modalidad de fraude.

El fraude consiste en el envió de un mensaje de texto indicando que se registró un “peaje pendiente de pago asociado a su vehículo en el sistema AutoExpreso”, en un intento de llamar la atención del consumidor para que luego pulse un enlace que es usado por estos elementos criminales para hurtar la data del dispositivo.

Como parte del esquema, otra parte del mensaje de texto indica que “para evitar cargos adicionales o posibles restricciones, le exhortamos a realizar el pago de forma segura en línea a través de nuestro portal oficial”, para intentar brindar una falsa seguridad al consumidor.

La agencia hizo un llamado a los consumidores que hubiesen recibido este mensaje a no pulsar el enlace que envían. La trampa busca el hurto de información personal, incluyendo datos del Seguro Social y cuentas bancarias.

De recibir el mensaje que acompaña esta nota, los ciudadanos pueden comunicarse con el DACO a través las páginas oficiales en las redes sociales de Facebook, Instagram y/o ‘X’ (DACO a tu favor), al igual que el portal oficial en la Internet: www.daco.pr.gov.