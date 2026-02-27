Dra. Elba Monroig Sierra presenta: TU CAMINO AL BIENESTAR, UNA GUÍA CLÍNICA PARA SOSTENER LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE CRISIS PERMANENTE

by

SAN JUAN: Vivimos en lo que muchos expertos describen como una era de crisis continua: conflictos geopolíticos, incertidumbre económica, polarización social, sobreexposición digital y una cultura de productividad que no descansa. El resultado es visible: agotamiento crónico, ansiedad sostenida y una sensación generalizada de desconexión interna.

Ante este escenario, la Dra. Elba Monroig Sierra, psicóloga clínica y coach, lanza Tu camino al bienestar: 7 pautas para sanar en cuerpo, mente y alma, una propuesta que va más allá del discurso aspiracional del “pensar positivo” y plantea un modelo de bienestar estructurado, consciente y clínicamente fundamentado.

“El bienestar no puede depender de que el mundo esté en calma. Necesitamos aprender a sostenernos incluso cuando el entorno es incierto”, afirma la Dra. Monroig Sierra.

El libro presenta siete pautas prácticas que integran psicología clínica, trabajo con el trauma desde el cuerpo (Focusing), revisión de creencias limitantes, desarrollo del propósito de vida, autovaloración y consciencia del ser. Más que una invitación motivacional, se trata de una hoja de ruta para personas que desean reconstruir estabilidad interna en medio de la sobrecarga emocional contemporánea.

Mientras las conversaciones globales sobre salud mental crecen —especialmente en torno al burnout profesional y la fatiga emocional— la autora propone una mirada integral que une ciencia, cuerpo y espiritualidad aplicada sin perder rigor ético ni profesional.

Dirigido a profesionales, líderes, emprendedores y personas que atraviesan procesos de transformación personal, Tu camino al bienestar ofrece herramientas concretas para responder a una pregunta urgente: ¿cómo mantener equilibrio cuando el mundo no lo tiene?

El libro ha sido publicado bajo el sello editorial Portadas PR y está disponible en librerías de Puerto Rico, Amazon y Elbamonroig.com.