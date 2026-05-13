[EDITORIAL] Hantavirus: cuando la salud pública no puede depender de la suerte

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Por años, Puerto Rico ha vivido mirando hacia amenazas que parecen lejanas… hasta que dejan de serlo.

Pasó con el COVID-19. Pasó con el chikungunya. Pasó con el zika. Y podría pasar con cualquier otra enfermedad emergente si la improvisación continúa siendo la norma en vez de la excepción.

En días recientes, el hantavirus volvió a ocupar titulares internacionales tras surgir preocupaciones relacionadas con viajeros monitoreados luego de un brote asociado a Sudamérica. Aunque Puerto Rico no enfrenta actualmente una emergencia vinculada a este virus, la conversación sirve como recordatorio incómodo de una realidad que muchas veces preferimos ignorar: vivimos en un entorno vulnerable.

El hantavirus no es un virus cualquiera. Está asociado principalmente a roedores y puede provocar cuadros respiratorios severos con tasas de mortalidad alarmantes. En la mayoría de los casos, el contagio ocurre por exposición a excrementos, saliva u orina de ratones contaminados. Es decir, hablamos de un problema estrechamente ligado a las condiciones ambientales y de salubridad.

Y ahí es donde Puerto Rico debería prestar atención.

Porque más allá de que hoy no exista un brote local, la Isla enfrenta condiciones que cualquier epidemiólogo consideraría preocupantes:

estructuras abandonadas, acumulación de basura, sistemas de recogido deficientes, comunidades inundables, vertederos clandestinos y una alarmante proliferación de roedores tanto en zonas urbanas como rurales.

Basta recorrer algunos sectores luego de lluvias intensas para entender que el problema no es hipotético.

El deterioro de infraestructura pública y privada ha creado ambientes ideales para plagas. A eso se suma un sistema de salud pública frecuentemente reactivo, que muchas veces actúa cuando el problema ya explotó mediáticamente.

La experiencia reciente debería habernos enseñado algo: la prevención cuesta menos que el caos.

Sin embargo, Puerto Rico continúa atrapado en una cultura gubernamental donde muchas veces se atiende primero la conferencia de prensa y después el problema.

El asunto del hantavirus también expone otro tema importante: la fragilidad de un mundo globalizado. Hoy un brote detectado en Sudamérica puede generar vigilancia epidemiológica en Estados Unidos o preocupación en el Caribe en cuestión de horas. Los viajes internacionales, el turismo y la movilidad constante convierten cualquier enfermedad emergente en un asunto internacional.

Y Puerto Rico, como destino turístico y puente aéreo del Caribe, no está aislado de esa realidad.

Pero la discusión no debe caer en alarmismo irresponsable. No se trata de crear pánico ni de insinuar que Puerto Rico enfrenta una epidemia inminente. La realidad actual es que los casos aquí han sido extremadamente raros.

La verdadera discusión debe centrarse en preparación, educación y prevención.

¿Existen campañas activas orientando a las comunidades sobre manejo de roedores?

¿Se están atendiendo seriamente los problemas de desperdicios sólidos?

¿Hay vigilancia epidemiológica suficiente?

¿Estamos preparados para identificar rápidamente una enfermedad poco común?

Son preguntas válidas.

Porque las crisis sanitarias no siempre comienzan con multitudes en hospitales. A veces empiezan silenciosamente… en una estructura abandonada, en un almacén olvidado, en una comunidad inundada o en un sistema que lleva demasiado tiempo funcionando al borde del colapso.

Puerto Rico no necesita vivir con miedo. Pero tampoco puede seguir viviendo confiando únicamente en la suerte.

Según Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidad (WHO, por sus siglas en inglés);

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores, especialmente ratones y ratas silvestres. Las personas suelen contagiarse al inhalar partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o excrementos secos de esos animales. También puede ocurrir por contacto directo con superficies contaminadas o, más raramente, por mordeduras.

En las Américas, la enfermedad más conocida asociada al hantavirus es el llamado “Síndrome Pulmonar por Hantavirus” (HPS o HCPS), una condición grave que puede provocar insuficiencia respiratoria severa y hasta la muerte. La tasa de mortalidad puede acercarse al 40 por ciento o incluso 50 por ciento en algunos brotes.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una influenza fuerte, presentando fiebre, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos; y cansancio extremo.

Luego, en los casos severos, aparecen síntomas de tos, dificultad respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones, problemas cardíacos y respiratorios graves.

Actualmente, el hantavirus ha vuelto a aparecer en titulares internacionales debido a un brote ocurrido en el crucero MV Hondius, relacionado con la variante “Andes”, detectada en pasajeros que habían estado en Argentina y Chile. Esa variante es particularmente preocupante porque es una de las pocas que ha mostrado transmisión limitada entre personas.