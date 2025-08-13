Estudiantes de Sabana Grande reciben útiles escolares para el regreso a clases

by

SABANA GRANDE: El alcalde sabaneño, Marcos G. Valentín Flores, en colaboración con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), entregó materiales educativos y útiles escolares para apoyar a las familias con los recursos necesarios en el inicio del nuevo año académico.

“Respaldar la educación de nuestros niños es fortalecer el futuro de Sabana Grande. Queremos que cada estudiante comience el año escolar con los materiales que necesitan para aprender y soñar en grande”, indicó Valentín Flores.

La iniciativa, que se llevó a cabo en la Oficina de Asuntos de la Juventud, contó con la participación de familias de distintas comunidades con necesidades especiales de Sabana Grande y permitió que decenas de jóvenes recibieran mochilas, libretas, lápices y otros materiales esenciales para el regreso a clases.

En la actividad participaron el director regional de ODSEC, Daniel Vega; la senadora Jamie Barlucea (Distrito de Ponce); y la representante Omayra Martínez (Distrito 21), quienes, junto al alcalde de Sabana Grande, la Oficina de Ayuda al Ciudadano y el Programa Dos Generaciones (2Gen), compartieron con los presentes y colaboraron en la distribución de los artículos esenciales para el inicio escolar.

Por su parte, el primer ejecutivo municipal agradeció el apoyo de ODSEC y de las entidades participantes, a la vez que subrayó que la iniciativa forma parte de un compromiso sostenido con la niñez sabaneña.

“No se trata solo de mochilas y libretas; se trata de sembrar esperanza y demostrar que en Sabana Grande creemos en el potencial de nuestros estudiantes”, señaló.

Para concluir, Valentín Flores, precisó que en los próximos días el municipio continuará implementando programas de apoyo escolar con el objetivo de atender a más familias y reforzar la educación como pilar del desarrollo comunitario.