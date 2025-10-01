Firman para la construcción de un “Safe Room” en Guánica

by

GUÁNICA: Tras los desastres naturales que han afectado de manera severa a los guaniqueños, el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos recibió a personal de One Stop Career, para la firma de un contrato con la empresa Miyamoto International Puerto Rico, para el proyecto de ingeniería y arquitectura de un Safe Room (cuarto seguro) en la comunidad Reparto Oasis.

Esta primera etapa incluye estudios, diseño, evaluación ambiental y permisos con una inversión de $478,173.04 y debe finalizar en seis meses. El alcalde Rodríguez Ramos, explicó que, cumplidos los requerimientos, se procederá con la segunda fase de construcción del edificio de aproximadamente 7 mil pies cuadrados.

“Proyectamos que la construcción de este cuarto seguro inicie en el 2026 y genere 100 empleos directos. Este cuarto seguro garantizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Guánica ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, desde terremotos hasta huracanes y desprendimientos de terreno y es necesario que tengamos lugares aptos donde nuestras familias puedan resguardarse en momentos de crisis. Agradezco profundamente el apoyo, COR3 y One Stop para hacer realidad este proyecto, que sin duda será un alivio para todos”, expresó el alcalde.

Rodríguez Ramos añadió que el municipio podrá utilizar la instalación como centro comunitario multiuso cuando no sea utilizado como refugio por emergencias. Carmen Cosme directora de One Stop Career Center, mencionó que desde su fundación hace 25 años, la organización se ha destacado por el servicio a comunidades marginadas y este proyecto es parte de ese compromiso.

“La fase que comenzamos hoy de estudio, permiso y diseño, se realizará cumpliendo con todos los requerimientos necesarios de las agencias correspondientes. Luego inicia la construcción para convertir este lugar en un centro de servicio para Guánica y los municipios aledaños. Estamos muy complacidos con el alcalde Ismael Rodríguez Ramos y la Legislatura Municipal por su confianza en nuestra organización”, expresó Cosme.