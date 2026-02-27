Friend’s Café inaugura su tienda número 12 en Aguadilla

by

AGUADILLA: Friend’s Café continúa su expansión en Puerto Rico con la apertura oficial de su tienda número 12, ubicada en la carretera PR-107 en Aguadilla. Esta nueva localidad marca la segunda operación de la marca en este municipio, consolidando su crecimiento sostenido en la región noroeste de la Isla.

El nuevo establecimiento incorpora el modelo de servicarro, facilitando una experiencia ágil y conveniente para los clientes, una apuesta estratégica que responde a los nuevos hábitos de consumo y movilidad.

“Cada nueva tienda representa una oportunidad para seguir apostando al desarrollo económico del país. Aguadilla nos ha recibido con los brazos abiertos y esta segunda tienda reafirma nuestro compromiso con la comunidad y con el crecimiento responsable de la marca”, expresó Wilmer Ramírez Aguilar, fundador de Friends Café.

La apertura de esta nueva localidad impacta positivamente la economía local mediante la creación de nuevos empleos directos e indirectos. Además, Friends Café mantiene su filosofía de colaboración con marcas puertorriqueñas, integrando en su oferta productos de emprendedores locales como Bloom Macarons, Alou Thé y Pedacitos, fortaleciendo así la cadena de valor local.

“En Friends Café creemos en crecer juntos. No solo abrimos puertas para nuestro equipo, sino también para otras marcas locales que comparten nuestra visión de calidad y excelencia. Nuestro éxito también es el éxito de ellos”, añadió Ramírez.

La nueva tienda en la carretera PR-107 en Aguadilla opera en horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., ofreciendo su variedad de cafés, bebidas especiales y acompañantes en un ambiente moderno y accesible para residentes y visitantes del área.

Con esta apertura, Friends Café reafirma su posicionamiento como una de las cadenas de café de mayor crecimiento en la región oeste, manteniendo su propuesta de bebidas artesanales, ambiente acogedor y apoyo constante al comercio local.

Para más información, los interesados pueden acceder a www.friendscafepr.com.