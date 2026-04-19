Hospital de la Concepción invita a Expo Salud: Bienestar y Servicios en San Germán

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SAN GERMÁN: El Hospital de la Concepción invita a toda la comunidad a participar de Expo Salud: Bienestar y Servicios, un evento gratuito diseñado para promover la prevención, el bienestar integral y el acceso a servicios de salud de calidad en la región suroeste.

La actividad se llevará a cabo el viernes, 24 de abril, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro de Convenciones Santiago Riera Palmer en San Germán, y contará con una amplia programación de actividades para todos los asistentes.

Durante el evento, los participantes podrán beneficiarse de clínicas de salud que incluyen medición de presión arterial, evaluación de función pulmonar, consejería nutricional, pruebas de hemoglobina, glucosa y colesterol, así como servicios de vacunación a cargo de Vacunas Bright Center. Además, se ofrecerán pruebas de tiroides (TSH), habrá exhibidores y demostraciones de ejercicios a cargo de Gilberto Bauzó, de Sistema Viva, entre otras experiencias orientadas a fomentar estilos de vida saludables y brindar orientación directa por parte de profesionales de la salud.

Como parte del ambiente del evento, el público disfrutará de la participación musical del Trío Amor Eterno.

“En el Hospital de la Concepción reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y la educación en salud como pilares fundamentales para el bienestar de nuestra comunidad. Expo Salud es una oportunidad para acercar nuestros servicios, orientar a las personas y promover una mejor calidad de vida de forma accesible y dinámica”, expresó Damaris Toro, coordinadora de servicios a la comunidad y al paciente del Hospital de la Concepción.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de la institución por impactar positivamente la salud de las comunidades del suroeste, ofreciendo espacios de orientación, servicios y apoyo en un ambiente educativo y accesible.

El Hospital de la Concepción, el gran hospital del suroeste, continúa expandiendo su alcance con servicios cada vez más cerca de la comunidad. La institución cuenta ahora con cuatro modernas instalaciones: dos CDT y salas de emergencias en Hormigueros y Sabana Grande; el Hospital de la Concepción San Germán Pueblo, que marca su regreso al centro urbano de la ciudad; y su hospital principal, ubicado en la marginal de la carretera PR-2 en San Germán.

Para más información, puede comunicarse al 787-892-1860.