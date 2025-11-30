La Luna y Saturno juntos en el cielo esta noche

by

REDACCIÓN: La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico Inc. (SAPR), organización avalada por el NASA Puerto Rico Space Grant Consortium y administrada por Los Observadores Comunitarios del Cielo para la Astronomía y la Educación (OCCAE), informa que, durante la noche de hoy sábado, 29 de noviembre, la Luna se encontrará en conjunción con el planeta Saturno, un evento astronómico que se podrá observar a simple vista desde cualquier parte de la isla y sin uso de telescopio.

Una conjunción ocurre cuando dos o más objetos de la bóveda celeste se acercan lo suficiente el uno del otro creando la ilusión de que están juntos, aunque estén separados por grandes distancias.

“Tan pronto anochezca a partir de las 6:15 p.m. hasta la madrugada de mañana domingo a las 1:15 a.m., podremos apreciar como la Luna y Saturno estarán juntos en el cielo, algo que se conoce en astronomía como una conjunción. Saturno se encontrará justo al lado de nuestro satélite natural y lucirá como un punto brillante y sin centelleo, notable por su color amarillento”, indicó el profesor Juan Villafañe, miembro y asesor de la SAPR, organización que celebra su 40º aniversario.

La SAPR invita a todas aquellas personas que le tomen fotografías a la conjunción a que las compartan a través de su página de Facebook en https://www.facebook.com/saprinc.

La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, Inc. (SAPR), es una organización sin fines de lucro según definida por ley, que desde 1985 con motivo del paso del cometa Halley se ha encargado de promover el interés en la astronomía, para el disfrute, orientación y educación de la comunidad puertorriqueña en general.