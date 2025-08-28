Mayagüez da la bienvenida a nuevo proyecto residencial en el centro urbano

by

MAYAGÜEZ: Con una inversión privada que supera los $5.5 millones, arrancó la construcción del proyecto residencial Icon Lofts, un complejo de 32 apartamentos que se levantará en la Avenida Borinquén, en el casco urbano de Mayagüez.

En un parte de prensa se dijo que este desarrollo representa una nueva apuesta por la revitalización económica y social del centro de la ciudad.

El edificio fue adquirido en 2018 por la Corporación Icon Lofts Inc., propiedad del licenciado Héctor M. Alonso González; y busca rescatar un espacio en desuso y transformarlo en un activo de primer nivel que impulse la actividad económica y devuelva vitalidad al corazón mayagüezano. Desde su compra, ya se ha invertido cerca de $1 millón en limpieza y preparación del espacio, generando empleos en esa etapa inicial.

Se estima que este proyecto, en un tiempo estimado de construcción de unos 12 meses, creará alrededor de 20 empleos adicionales directos e indirectos, aportando dinamismo al sector de la construcción y fortaleciendo la economía local.

El alcalde Jorge L. Ramos Ruiz destacó la importancia del inicio de este proyecto para la ciudad.

“Icon Lofts es mucho más que un desarrollo residencial, simboliza confianza en el futuro de Mayagüez y en el potencial de nuestro casco urbano. Como municipio, hemos colaborado facilitando el proceso y reafirmamos nuestro compromiso de respaldar toda iniciativa que promueva inversión, genere empleos y aporte a la transformación económica de la ciudad”, explicó.

El proyecto ofrecerá apartamentos de diferentes tamaños, diseñados bajo un concepto moderno y funcional, convirtiéndose en un elemento clave dentro de la visión de desarrollo y transformación del centro urbano de Mayagüez.