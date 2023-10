[MAYAGÜEZ] Evelyn Cole anuncia su apoyo al alcalde interino Jorge Ramos (Video)

by

MAYAGÜEZ: Evelyn Cole Falto, hija del difunto exalcalde la Sultana del Oeste, Benjamín Cole, anunció el viernes su respaldo a las aspiraciones del alcalde en funciones de Mayagüez, ingeniero Jorge Ramos Ruiz, quien figura como uno de los precandidatos a la silla alcaldicia por el Partido Popular Democrático (PPD), afirmar que “el pueblo mayagüezano y el pueblo popular está dormido… que se despierte, ya”.

Las expresiones las hizo Cole Falto en la emisión del viernes en la noche en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710).

“Definitivamente (la familia) Cole Falto… Nosotros no le habíamos dado un endoso a nadie porque no habido nadie que hemos sentido que se le pueda dar el endoso. Pero, este joven (Ramos Ruiz), porque él es un joven… Es un profesional… Y desde que lo vi, lo vi trabajando con una seriedad… Con la seriedad que conllevan las cosas que están pasado en Mayagüez. Y me dije: Caramba, esta es una persona comprometida. Comencé a indagar y a preguntar; y todo el mundo me decía lo mismo”, expresó Cole Falto, al reiterar de forma categórica el apoyo de su familia inmediata al alcalde interino Ramos.

“Me enteré también de que hay otras personas corriendo (para la alcaldía) que sería un escándalo si salen electas… El pueblo tiene que despertar. Necesitamos cabezas. No necesitamos figuritas ni necesitamos negociantes. Necesitamos cabezas que sepan correr una ciudad”, añadió Cole.

Como cuestión de hecho, Evelyn Cole explicó también que la corporación que administra la égida Ciudad del Retiro está en conversaciones con el alcalde interino Ramos Ruiz para transferirle la edificación al Municipio Autónomo de Mayagüez.

La Ciudad del Retiro es un edificio de apartamentos para personas de edad avanzada y de escasos recursos, localizado en el antiguo sector “Rabo del buey” de Mayagüez; y que fue construido por la Corporación para el Desarrollo del Oeste, bajo la incumbencia del alcalde Cole.