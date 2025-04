[OPINIÓN] El cierre del Hospital San Antonio: ¡LA CULPA ES SUYA!

by

Por Fátima Seda Barletta

Amanecemos con la noticia del cierre del Hospital San Antonio de Mayagüez. Hospital que nació hace casi dos siglos, hijo del agradecimiento de un mallorquín, don Antonio Blanes Juan, al pueblo que lo recibió y lo llevó al éxito en su vida.

Los Blanes, que hoy consideramos nuestros, por generaciones han donado escuelas, orfanatos y hospitales, silenciosamente, sin aspavientos.

Con el Hospital San Antonio compartieron su patrimonio con Mayagüez. No sólo su patrimonio, Antonio Blanes Juan -que no tuvo hijos- trajo a sus sobrinos médicos para que metieran el hombro y ayudaran a esa villa que hasta ese momento no tenía hospital. Y me quedo corta.

En el Hospital San Antonio, trabajaron incansablemente el Dr. Ramón Emeterio Betances, ¿les suena? Ni se diga de ese otro héroe, el Dr. José Francisco Basora, que murió desterrado en Haití. Allí trabajó -con dinero y sin dinero- el Dr. Benito Gaudier Texidor.

Entonces llegó a la administración del San Antonio uno que casi lo cierra, José Guillermo Rodríguez, si no fuera porque lo sacaron a tiempo. Pero no paró ahí la cosa.

Cuando lo emborrachó el poder como alcalde, derrochó, esfumó, evaporó, 9.8 millones de dólares que estaban destinados a crear el tan desesperadamente necesitado Centro de Trauma de Mayagüez.

Me preguntara qué tiene que ver el Hospital San Antonio con eso. Pregúntenle a José Guillermo Rodríguez, no a mí.

Pregúntenle a ese que dice ser inocente de lo que se declaró culpable, que ni el mejor abogado de Puerto Rico se atrevió a exponer a juicio, porque es responsable de todas las muertes de los que no tuvieron acceso rápido a tratamiento especializado para traumas gracias a sus maniobras turbias.

Y ahora se va el San Antonio. ¿A dónde va a ir el ciudadano pobre de Mayagüez? ¿A dónde va a ir el mayagüezano de a pie? ¿A otro pueblo?

Nota: Fátima Seda Barletta es una veterana periodista mayagüezana.