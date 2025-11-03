OPINIÓN: “Encaramado” en una nube parte del liderato del PPD

by

Por Marimer Lanza González-Rodiles

La arrogancia y la prepotencia son unos adjetivos calificativos distintivos en el partido PNP… Actitudes y comportamientos en los cuales imponen una línea de superioridad y altanería hacia el pueblo.

Pero cuando estas actitudes son adoptadas por miembros del partido que su lema siempre fue PAN, TIERRA y LIBERTAD, nos damos cuenta de que se han convertido en una copia del partido que por tantos años señalaron de ser los «malos».

En el PPD todavía quedan personas que son unos verdaderos líderes y su prioridad es el pueblo. Personas que no son politiqueras; que son políticos de calidad, y que manejan sus ciudades sin importarles si las personas son de su partido o no.

En cambio, están los altaneros, que tienen a sus «guerrilleros» atacando e insultando en las redes sociales. Y estas personas son empleados, o sea son servidores públicos, pagados por las personas que estos tienen valor de insultar.

¡Así de grande está su ego! ¡Se creen intocables!

Imponiendo miedo a los que se atreven hablar o denunciar alguna situación.

E irónicamente, eso mismo que estos hacen ahora, es lo mismo que le criticaban a la «pasada administración «…

Ustedes no se pueden molestar cuando les dicen que ustedes y ellos son iguales… PNP=PPD.

Ustedes mismos sancionan a los de ustedes que se atreva a decir la verdad de lo que pasa dentro del partido.

Al parecer esa es una de las grandezas de la gran «refundación»… Tapar las verdades, pasarle la manito a los que lo hacen mal y hasta mirar hacia otro lado.

Ustedes llegaron tristemente en las pasadas elecciones en un tercer lugar… ¿Todavía no se dan cuenta de que el pueblo les está pasando factura por su silencio e inacción ante tanta injusticia y tantas vicisitudes que pueblo está viviendo?

Que ustedes se han acomodado en lugar más cómodo sin importarles el pueblo.

¡Que muchos de ustedes traicionaron al pueblo!

Y… A los arrogantes y prepotentes les recuerdo, que por más arriba que se crean que están, siempre, pero siempre caen… Que gane por muchos votos no significa que sea el mejor; es que el otro era peor y nadie lo quería…