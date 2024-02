Por todo lo alto festividades del 56to aniversario de CROEM

by

De izquierda a derecha, Wilson Nazario, director ejecutivo de CROEM ALUMNI; la delegada presidencial de CROEM ALUMNI, Lydia Burgos Pagán (CROEM 1979) y ejecutiva de CAMPOFRESCO; profesora Norma Pacheco, esposa del presidente de la Universidad Interamericana; Dr. Rafael Ramírez Rivera, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (CROEM 1978); Lcdo. Omar Marrero Díaz, secretario de Estado; y Roberto Rivera Ponce, delegado presidencial (CROEM 1976).

MAYAGÜEZ: El secretario de Estado de Puerto Rico, licenciado Omar J. Marrero Díaz, entregó la proclama oficial firmada por el gobernador Pedro Pierluisi a representantes de la organización CROEM ALUMNI, que declara el periodo entre el 19 al 25 de febrero como la Semana de CROEM y el Día del CROEMITA, que tendrá lugar este próximo domingo, 25 de febrero.

Este año la organización de exalumnos CROEM ALUMNI dedica los actos de celebración del Quincuagésimo Sexto Aniversario al doctor Rafael Ramírez Rivera, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y graduado de CROEM en 1978.

“Agradecemos la proclama emitida por el Gobierno de Puerto Rico para celebrar la Semana de CROEM en ocasión de nuestro Quincuagésimo Sexto aniversario. De igual forma, agradezco la dedicación que me hace la organización de estudiantes graduados CROEM ALUMNI al honrarme con la dedicación de los actos de la Semana de CROEM 2024. La Escuela CROEM impactó en mi persona y en la vida de los más de 12 mil egresados que hoy día hemos logrado nuestros sueños con las destrezas desarrolladas en esta prestigiosa institución. Los conocimientos adquiridos durante mi estadía en CROEM y la visión de mis padres en aceptar que me fuera a estudiar a Mayagüez hicieron una gran diferencia. No es un secreto que me crié en un hogar de escasos recursos económicos, pero con orgullo puedo decir que CROEM me abrió todas las puertas para el éxito y la consecución de mis sueños como educador y el poder estar aquí hoy, como presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico”, expresó el doctor Ramírez Rivera.

CROEM es dirigida desde hace años por el profesor Milton Tomassini Del Toro y celebra anualmente su propia semana de actividades, junto a los estudiantes graduados y su asociación CROEM ALUMNI, a fin de aunar esfuerzos para proyectos de ayuda e iniciativas de desarrollo de la institución ubicada en un predio de 26 cuerdas de terreno de la antigua base de radares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Cerro Las Mesas de Mayagüez.

Entre las actividades que tienen lugar esta semana están la Feria de los Pueblos, el Retorno CROEMITA, la ceremonia de entrega de los Premios CROEM ALUMNI y el Día del CROEMITA, que se efectuarán este próximo domingo.

La institución informó que recibirá a los estudiantes de las escuelas superiores del país mañana viernes, 23 de febrero, en una “Casa Abierta”.