Representante Lilly Rosas atenta a la aprobación de la llamada “reforma contributiva”

by

MAYAGÜEZ: En medio de la discusión del propuesto proyecto de reforma contributiva presentado a la Asamblea Legislativa por la gobernadora, la representante Lilly Rosas Vargas (PPD-Distrito 19) adelantó que prestará atención a la intención detrás de la legislación.

Según su punto de vista, una reforma debe atender varios asuntos, que a su juicio son medulares para atender el problema del sistema tributario actual el cual describió como uno impositivo.

“El país necesita una verdadera transformación del sistema contributivo. Este debe garantizar mejores oportunidades y un sistema simple con una estructura de fiscalización más ágil y efectiva. Más importante aún es que se implemente con un control más efectivo de la evasión contributiva”, precisó Rosas Vargas.

Para la legisladora por Mayagüez y San Germán, los objetivos principales de cualquier reforma contributiva deben ser otorgar un alivio sustancial a la clase media asalariada y distribuir de forma más justa la responsabilidad tributaria. También debe propiciar el desarrollo económico y proveer al gobierno, incluidos los municipios, los fondos necesarios para los servicios que brindan.

“La realidad es que el sistema actual no funciona adecuadamente y toda reforma real debería transformarlo para intentar lograr uno más justo y efectivo. Me mantendré atenta al desarrollo de esta legislación para que vaya más allá de ser una medida populista y brinde un alivio contributivo verdadero, que reduzca las tasas, otorgue un reembolso al impuesto y un crédito al trabajo”, adelantó Rosas Vargas.

Según la representante, es necesario que la Asamblea Legislativa ejerza su poder fiscalizador y que procure mayores oportunidades económicas para el pueblo. Al mismo tiempo y sobre todo, debe identificar las fuentes alternas de ingresos para sustituir el dinero que se dejaría de ingresar con la aprobación de la medida.

“Esas fuentes deben estar claras y respaldadas por un estudio que garantice de dónde saldrán los fondos necesarios. Rosas Vargas reiteró prestará atención especial a este tema que entiende es medular para el país y los constituyentes del Distrito 19”, concluyó.