Representante Lilly Rosas invita a pequeños y medianos comerciantes registrarse en taller educativo sobre incentivos

MAYAGÜEZ: Conocer sobre las oportunidades de apoyo económico diseñadas para empresarios es parte de los ofrecimientos del Taller Educativo de Incentivos para Medianos y Pequeños Comerciantes, que impulsa la representante Lilibeth “Lilly” Rosas Vargas (PPD/Mayagüez-San Germán).

El evento tendrá lugar el viernes, 24 de octubre. Para participar es necesario reservar su espacio.

“Queremos que los comerciantes del Distrito 19, Mayagüez y San Germán y todo el Oeste, conozcan las alternativas económicas disponibles para fortalecer sus negocios. Es por esto por lo que le invitamos a registrarse en el Taller Educativo de Incentivos para Medianos y Pequeños Comerciantes. Es gratis y una oportunidad única para recibir orientación, educación e información relacionada con fondos disponibles, compra de equipo, entre otros”, anunció Rosas Vargas.

El taller educativo provee información sobre incentivos disponibles que oscilan entre $5,000 hasta $20,000. Estos fondos, pueden destinarse para el pago de nómina, mejoras o compra de equipo.

Además, se proveerá orientación sobre cómo completar la solicitud para beneficiarse con las ayudas disponibles. Los interesados en participar deben tener una plantilla de 1 a 25 empleados. Para registrarse deben completar la información que encuentran en el enlace Taller Educativo Incentivos.

“Cada vez son más las personas que contribuyen al desarrollo de los pueblos, en este caso de Mayagüez y San Germán, mediante el intercambio de bienes y servicios. En ocasiones los dueños de negocio operan sin conocer las ayudas disponibles desde el gobierno y el tercer sector por lo cual participar de encuentros como este taller es de gran beneficio para ellos”, expresó Rosas Vargas.

Para la legisladora contribuir al fortalecimiento de los medianos y pequeños comerciantes es parte de su agenda de trabajo.

“Son estos empresarios quienes aportan a la creación de empleos, al fortalecimiento de las comunidades y a garantizar el acceso a bienes y servicios. Reconociendo y agradeciendo estos aportes desde nuestra oficina trabajamos de forma ardua para contribuir en identificar las herramientas necesarias para fortalecer su gestión. Este taller es una de esas iniciativas que impulsamos en beneficio de los empresarios”, aseguró Rosas Vargas quien es la portavoz del PPD en la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, recordó que los espacios son limitados por lo cual reiteró su llamado a registrarse a la mayor brevedad.

El Taller Educativo de Incentivos para Medianos y Pequeños Comerciantes se llevará a cabo en el Edificio de Administración de Empresas, salón 242, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico. Para más información pueden comunicarse con el personal de la Oficina de la representante Rosas Vargas al 787-721-6040 y al 787-622-4381.