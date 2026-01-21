Representante por Mayagüez espera respuesta del DRNA sobre futuro del antiguo Zoológico

by

MAYAGÜEZ: Sin respuesta. Así se encuentra la representante Lilibeth “Lilly” Rosas Vargas (PPD/Distrito 19) ante el silencio por parte del secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, sobre el futuro del zoológico de Mayagüez. Según expresó la legisladora la situación tiene preocupados a los residentes de la zona oeste ante el deterioro en el que se encuentran las instalaciones.

“Todavía estoy en espera de una respuesta clara y contundente sobre el futuro del Zoológico de Mayagüez. A pesar de la radicación de la Resolución de la Cámara 444, de mi autoría, la cual busca investigar el estatus del lugar y a pesar de varias promesas realizadas por parte del gobierno, la realidad es que, desde el cierre de operaciones en 2023, se desconocen los pasos realizados y el estatus de las mejoras de las instalaciones. Peor aún es que el secretario de la agencia se limita en las expresiones públicas que hace del tema de las cuales se confirma que en efecto el DRNA ni siquiera brinda el mantenimiento y ornato necesario al lugar, lo que podría representar un problema de seguridad y salubridad”, aseguró Rosas Vargas.

La representante Rosas Vargas alude a declaraciones realizadas por el secretario a un rotativo del país donde indicó que no estaba invirtiendo ahí (en el zoológico) porque si va a construir en dos o tres meses, no vale la pena poner dinero “en algo que no se está usando”.

“Estas expresiones por parte del secretario son preocupantes y denotan la falta de acción por parte de la agencia en conservar un espacio con mantenimiento y ornato, gestión que podría contribuir a abaratar costos para un proyecto futuro”, expresó Rosas Vargas.

“El país necesita conocer con certeza cuál es el futuro del zoológico, cómo ese futuro involucra el sentir, las necesidades y preocupaciones de las comunidades aledañas y del alcalde de Mayagüez, entre otros sectores. Le solicito al secretario Quiles Pérez que responda la solicitud de información cobijada por la resolución en aras de conocer los planes de desarrollo de la instalación”, solicitó la legisladora.

La representante repasó que los planes sobre el desarrollo del zoológico cambiaron desde que cerró operaciones en febrero de 2023, cuando el zoológico dejó de operar.

“En ese momento se dijo que desarrollaría para un ecojardín. Luego el secretario del DRNA, solicitó cambios en el diseño inicial para incorporar un centro de investigación adscrito a la Universidad de Puerto relacionado con las serpientes invasoras. Sin embargo, a casi tres años del cierre todavía se desconoce el futuro real del mismo. Le toca al secretario proveer las respuestas”, señaló Rosas Vargas quien reiteró ofrece seguimiento continuo al tema.