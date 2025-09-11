Secretario del DTOP afirma que es “una realidad” el proyecto de La Vita en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ingeniero Edwin González Montalvo, afirmó la necesidad del proyecto de La Vita, en la carretera PR-2, frente a la entrada del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM).

El funcionario, quien también es el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), explicó que el actual alcalde de Mayagüez, ingeniero Jorge Ramos Ruiz, le mencionó el proyecto que era algo de lo que se llevaba décadas hablando “y nunca se le prestaba atención”.

“A su vez se parea con $98 millones adicionales, que ya la Junta de Supervisión Fiscal nos ha dado. Temprano en agosto, el gobierno federal, luego de hacer las evaluaciones necesarias, nos autorizó a obligar los fondos. Ya los fondos están obligados a los $90 millones federales que se ganaron. Y se lanzó el proyecto en fases”, dijo.

El ingeniero González explicó que las labores abarcarán intersección frente al RUM; la de la urbanización Mayagüez Terrace; la de la PR-3108, que conecta la PR-2 con la PR-108 del barrio Miradero; y la intersección que conecta la PR-2 con la PR-102, que va hacia la playa de la Sultana del Oeste.

“Son cerca de seis intersecciones que se van a estar tomando y trabajando en esa área para convertirlas. Pero eso va a tener unos elevados, unos viaductos que se van a estar construyendo. Y las primeras fases contemplan los ensanches de la PR-2 para posteriormente, ya cerca del 2027-2028, estar la fase futura, que es la construcción de los viaductos y una mega rotonda a nivel frente al Colegio, la entrada principal del Colegio de Mayagüez”, dijo el funcionario.