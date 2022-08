“En cuestión de horas” ejecución del voto de huelga en el RUM

by

MAYAGÜEZ: El presidente de la Federación Laborista del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (FLERUM), Daniel Echevarría, confirmó que en cuestión de horas se pudiera estar ejecutando el voto de huelga aprobado por la matrícula del sindicato.

Echevarría hizo las expresiones en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710 AM y el Facebook LIVE de LA CALLE Digital).

Temprano el viernes, en la página de la Federación Laborista en la red social Facebook se publicó el siguiente mensaje:

“Saludos estimados unionados de FLERUM. Es necesario que hagan este mensaje viral. Es sumamente importante que desde este momento tengan disponibles en sus vehículos el KIT DE HUELGA. Importante recordar al Presidente de la UPR y al Rector del RUM que en la UPR existe y tenemos en convenio la POLÍTICA DE NO CONFRONTACIÓN. ¡UNIDOS TENEMOS MÁS FUERZA!”.

“La esclavitud se acabó. La Universidad es del Pueblo, pero no podemos permitir (esto). Ya la esclavitud se acabó hace años. Y en la Universidad de Puerto Rico no podemos permitir que estén tratando a los trabajadores como esclavos. No se lo vamos a permitir. Y por eso es por lo que vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer, que es defender a los trabajadores como se merecen. Todo lo que sea legal lo vamos a hacer hasta que la administración de (rector) Agustín Rullán abandone el Recinto Universitario de Mayagüez. (Y cuando suceda) lo vamos a celebrar con todos esos docentes y no docentes que quieren que se vaya”, apuntó Echevarría.

Durante la entrevista, el presidente de FLERUM destacó el hecho de que mientras que el rector, sus decanos y ayudantes perciben “jugosos salarios”, empleados como electricistas, plomeros, carpinteros, ebanistas y mantenimiento, entre otros, están en muchos casos a $7.29 la hora.

Echevarría destacó lo que catalogó como el acoso laboral que presuntamente sufre el personal y la alegada práctica de “carpeteo” contra los empleados, que es ilegal en Puerto Rico.

“De un momento a otro nos vamos a la calle”, concluyó Echevarría.