Fundan “Alianza por la Erradicación de la Violencia y Promoción de la Equidad” en el Oeste

MAYAGÜEZ: Ante la urgente necesidad de articular esfuerzos coordinados que enfrenten de manera integral la crisis de violencia en la zona, diversas organizaciones sin fines de lucro, académicas, municipios, colectivos comunitarios y profesionales de la salud y el derecho anuncian hoy la creación de la Alianza por la Erradicación de la Violencia y Promoción de la Equidad en la Región Oeste.

Esta iniciativa es impulsada por la Junta Asesora del programa SIEMPREVIVAS de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.

Esta coalición nace como una respuesta estratégica y multisectorial para fortalecer la red de apoyo a sobrevivientes de violencia de género, violencia doméstica y agresión sexual en los municipios que componen las regiones portuaria y montañosa del oeste de la isla grande.

Esta se compone de los pueblos de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Camuy, Guánica, Hormigueros, Isabela, Lajas, Mayagüez, Maricao, Moca, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián, Las Marías, Yauco y Lares. La Alianza busca no solo optimizar la respuesta ante emergencias, sino también incidir en la prevención y la educación a largo plazo.

“La creación de esta Alianza marca un hito en nuestra región. Reconocemos que para erradicar la violencia no basta con esfuerzos aislados; necesitamos una red sólida que comparta recursos, conocimientos y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de proteger a nuestras comunidades más vulneradas”, expresó la doctora Luisa Seijo Maldonado, creadora de la Alianza y directora e investigadora principal de SIEMPREVIVAS RUM.

Los objetivos principales de la Alianza incluyen:

Coordinación de servicios: Facilitar el acceso rápido a servicios psicológicos, legales y de albergue para víctimas, sobrevivientes y sus familias.

Educación y prevención: Implementar campañas educativas dirigidas a escuelas, centros de trabajo y comunidades para transformar las raíces culturales de la violencia.

Incidencia pública: Monitorear y proponer cambios en la política pública que afectan la seguridad y el bienestar de las y los habitantes de la zona oeste.

Capacitación continua: ofrecer talleres especializados a primeros/as respondedores/as y a profesionales de servicio para garantizar un trato digno y libre de revictimización.

Reconocimiento de la diversidad: Crear las condiciones y modificaciones culturales para reconocer la diversidad de género y vivir en una sociedad inclusiva.

La Alianza invita a toda la comunidad, así como a otras organizaciones interesadas, a sumarse a este esfuerzo colectivo. Con la unión de voluntades, la Región Oeste da un paso al frente para garantizar que cada hogar y cada espacio público sean lugares seguros para todos y todas.

Para obtener más información sobre la Alianza, los servicios disponibles o cómo colaborar, puede comunicarse al 787-832-4040, extensiones 6203 y 6205, o seguirla en las redes sociales en SIEMPREVIVAS RUM (https://www.facebook.com/p/SIEMPREVIVAS-RUM-61551936569813/).