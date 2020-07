Hoy hubo despidos… Inician cacería de brujas en el CESCO de Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Una empleada por contrato se quedó sin trabajo hoy, en medio de lo que aparenta ser una “cacería de brujas” en el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de la Sultana del Oeste, luego de que se dieran a conocer las preocupaciones de los empleados de esa instrumentalidad que reclamaron saber qué, si algo, se hizo para desinfectar el edificio y crear un ambiente seguro para los empleados y las personas que acuden a buscar servicio al lugar.

“Yo soy empleada por contrato y esta mañana la directora del CESCO me dijo que no se me iba a renovar mi contrato. No me dieron ninguna explicación. Yo solo había reclamado que se colocara un acrílico en mi área de trabajo y pregunté dónde estaba la certificación de OSHA evidenciando que el lugar es seguro para trabajar”, explicó la empleada Mary Meléndez, que laboraba en esa dependencia a través de una compañía de colocaciones.

Meléndez confirmó que el pasado 1 de julio, los empleados del CESCO fueron despachados, a pesar de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) lo negó.

“La orden ejecutiva de la gobernadora es bien clara sobre este asunto, pero uno no puede estarle exigiendo a las empresas privadas que cumplan, mientras que el propio gobierno no obedece sus propias reglas, como es el caso del CESCO de Mayagüez”, dijo Meléndez.

En días recientes ha trascendido públicamente que las instalaciones del CESCO mayagüezano no cuentan con una certificación de OSHA. De la misma forma se ha alegado que los baños no tienen disponible un dosificador de alcohol, ni jabón, ni papel higiénico, poca o ninguna higiene en los baños y sus retretes, convirtiéndose en foco de infección para los que lo utilizan. También, la falta de equipo de seguridad como guantes, mascarillas y “hands sanitizer”.

Nota del Editor: A pesar de que la señora Meléndez fue despedida porque sospechaban que ella era la fuente de las denuncias, en LA CALLE Digital dejamos meridianamente claro que hoy fue la primera vez que conversamos con la dama, tras su despido. Luego de eso, a través de terceras personas que se comunicaron con nosotros, esta se hizo disponible para conversar con nuestro medio.