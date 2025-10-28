A investigar razones del aumento de las quiebras en Puerto Rico

by

MAYAGÜEZ: La Cámara de Representantes se apresta a investigar las razones y consecuencias del aumento en quiebras en la isla a nivel personal y comercial, tras la radicación de la Resolución de la Cámara 493, que ordena llevar a cabo la pesquisa, según lo anunció la representante Lilly Rosas Vargas (PPD/Mayagüez-San Germán), quien es la autora de la medida legislativa.

De la resolución se desprende que en 2021 las quiebras personales y comerciales aumentaron en un 50 por ciento.

“El aumento en quiebras es una señal de deterioro de la economía del país lo cual impacta el mercado laboral y la estabilidad social. Por ello, es necesario investigar las consecuencias reales de este aumento y el impacto en la salud económica de la isla. Es precisamente esa información la que espero sea el resultado de la investigación solicitada mediante la medida legislativa radicada”, explicó Rosas Vargas.

La medida legislativa señala que la deuda de los consumidores desde 2022 asciende aproximadamente a un 48 por ciento del ingreso personal disponible, tasa que en el pasado fue un umbral crítico para el comportamiento de las quiebras.

“Es necesario constatar si los aumentos en el salario mínimo y en los servicios esenciales como el agua y energía eléctrica inciden en el aumento de quiebras registrado. Definitivamente, es necesario y urgente establecer políticas públicas económicas enfocadas en la estabilidad fiscal”, aseguró la legisladora popular.

Para la representante de Mayagüez y San Germán el gobierno debe actuar de forma puntual y acelerada para evitar el aumento continuo en las quiebras tanto a nivel personal como comercial para garantizar el desarrollo económico y social de la isla.

Dijo que existen modelos en el mundo, como en Japón y la Unión Europea, que pudieran servir como marco de referencia para la implementación a nivel local de mecanismos que contribuyan a la reducción de las quiebras.

La Resolución de la Cámara 493 fue apoyada por los legisladores de la minoría del PPD, Reinaldo Figueroa Acevedo, representante del Distrito 16; y Roberto Rivera Ruiz de Porras, representante del Distrito 39.