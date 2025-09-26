Contraloría descubre pagos de equipo por adelantado en el RUM que ocasiona pérdida de $16 mil

by

MAYAGÜEZ: La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publica el resultado de la investigación de una querella sobre alegadas irregularidades relacionadas con la adquisición de un equipo especializado para la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

La querella alega que se pagó por adelantado un equipo generador de nitrógeno líquido para el manejo de plagas en el café, que no fue entregado por el proveedor.

La investigación concluye que el entonces investigador principal no obtuvo al menos tres cotizaciones por escrito, no justificó la selección de la compañía como único proveedor, ni se asesoró con la Oficina de Compras con respecto a la calidad, economía, servicio, garantía y condiciones de entrega.

La Oficina de Compras de la Estación Experimental Agrícola, emitió la orden de compra por $15,925 con una sola cotización el 3 de septiembre de 2020. La supervisora de compras tampoco le solicitó al investigador que justificara la compañía como único proveedor del equipo, y aprobó la compra sin tener tres cotizaciones.

El personal de la unidad que dirigía el investigador, el Centro de Excelencia para Cuarentena y Especies Invasivas, no notificó oportunamente a la Oficina de Compras y Finanzas que el equipo no había llegado a su fecha de entrega, el 30 de noviembre de 2020. No fue sino hasta el 17 de mayo de 2021, que una técnica del laboratorio del Centro le notificó a la supervisora de Compras que el equipo no había llegado. Sin embargo, semanas antes de esa fecha, la compañía había radicado quiebra.

Por otro lado, la oficina de Finanzas de la Estación Experimental Agrícola, no le proveyó información detallada de esta situación ni las gestiones de cobro realizadas a la Oficina de Asuntos Legales del Recinto Universitario de Mayagüez. El 18 de septiembre de 2023, la abogada del Colegio de Ciencias Agrícolas certificó a los auditores de la OCPR, que este informe es necesario para referirlo a abogados externos que trabajan casos de quiebra.

Esta situación tiene el efecto de restar confiabilidad en los procesos de solicitud, selección y adjudicación de compra de equipos especializados y que la institución asuma la pérdida de $15,925 por los pagos por adelantado al proveedor.

La investigación se le refiere al rector del Recinto Universitario de Mayagüez para que tome las medidas administrativas que estime pertinente.

Este Informe de Investigación se publica con fecha del 17 de septiembre de 2025, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.