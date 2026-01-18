Empresario hotelero de Boquerón listo para el fin de semana largo de Martin Luther King

by

CABO ROJO: Los comerciantes del poblado de Boquerón están preparados para el fin de semana largo del feriado de Martin Luther King, que se conmemora este lunes, según lo expresó en un comunicado de prensa, el empresario Ángel Rodríguez, quien explicó que los negocios se han abastecido con mucha mercancía para recibir a cientos de visitantes de diferentes pueblos de la Isla y del exterior.

“Contamos con una serie de ofertas especiales que serán del agrado de los que vendrán al poblado a pasar un buen momento”, indicó Rodríguez.

El comerciante, quien es propietario del parador Boquemar, señaló que quedan pocas habitaciones disponibles, al igual que las demás hospederías de la zona.

Asimismo, destacó que el área contará con amplia vigilancia por parte de la Policía Municipal y la Policía Estatal, garantizando la seguridad de residentes y visitantes durante las actividades.

Enfatizó que, comparado con enero de 2025, el movimiento económico en Cabo Rojo ha registrado un marcado aumento y está consciente que el 2026 será un año de retos e implementación de iniciativas para el beneficio de los comerciantes.