Puerto Rico logra récord mundial con más de 1 millón de actos de bondad

SAN JUAN: Puerto Rico hizo historia al registrar 1,131,096 actos de bondad durante la Semana de la Bondad Pásalo Pa’lante, celebrada del 7 al 11 de noviembre. Impulsado por la organización sin fines de lucro Te Amo PR, este movimiento de compasión logró movilizar a estudiantes, alcaldes, voluntarios, artistas, influencers, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios; uniendo a los 78 municipios del archipiélago bajo la misma misión: pasar el amor pa’lante.

Con más de un millón de tarjetas de bondad entregadas mano a mano, el movimiento activó a más de 270 mil estudiantes y maestros, y contó con la participación de decenas de organizaciones comunitarias, líderes de fe y más de 40 figuras públicas, atletas e influencers.

“Puerto Rico le demostró al mundo que la bondad es una fuerza más poderosa que cualquier tormenta. Lo que comenzó como una idea sencilla; inspirar un acto de amor que provocara otro; se convirtió en un movimiento histórico que superó el millón de actos de bondad. Este récord mundial le pertenece a cada persona que escogió la compasión por encima de la división. Puerto Rico comprobó que cuando lideramos con amor, todo es posible”, expresó Chin Yao, cofundadora de Te Amo PR.

A las 11:11 a.m. del 11/11, un ejercicio guiado de conexión de corazón se transmitió simultáneamente en todo Puerto Rico. El momento se amplificó gracias al apoyo de B Media, que cedió generosamente una toma total de vallas publicitarias en todo el archipiélago, y de Caribbean Cinemas, que proyectó escenas del video musical en todos sus cines.

Este esfuerzo coordinado fue monitoreado por el Global Consciousness Project del HeartMath Institute, que registró un nivel de coherencia en Puerto Rico catalogado como raro y estadísticamente significativo. Incluso 48 horas después del 11 de noviembre, los niveles de coherencia en Puerto Rico; y en partes del mundo; continuaron inusualmente elevados. Estos hallazgos confirman que el campo unificado de bondad generado por los actos de compasión, la visibilidad amplia de los mensajes en vallas, la circulación constante de las tarjetas y la difusión extendida del himno elevaron la coherencia global.

El impacto cultural y artístico del movimiento también se siente con fuerza: el himno de Pásalo Pa’lante; compuesto por Sie7e, artista ganador del Grammy, e interpretado junto a la leyenda salsera Choco Orta; está encendiendo una ola de bondad entre generaciones. El video musical sobrepasó las 380,000 vistas en menos de tres semanas, y la canción entró al Top 25 de emisoras radiales en Puerto Rico; un logro excepcional para una producción independiente enfocada en la compasión, no en el comercio.

Te Amo PR expresó un profundo agradecimiento a la comunidad mediática del país; radio, televisión y plataformas digitales; por levantar y amplificar el mensaje de Pásalo Pa’lante.