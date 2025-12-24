95% de los traumas en Navidad y Año Nuevo se pueden prevenir

by

SAN JUAN: En plena temporada de fiestas, cuando aumentan los viajes, las reuniones familiares y el tiempo en las carreteras, la Fundación Asistencia Centro de Trauma (FACT), organización sin fines de lucro creada para apoyar al Centro de Trauma de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y para ayudar a salvar vidas, hizo hoy un llamado a la ciudadanía a convertir la prevención en un hábito diario para evitar accidentes, lesiones y tragedias.

“La prevención salva vidas. Este mensaje es claro y debemos tenerlo como una especie de consigna en todo momento. El 95% de los traumas son prevenibles. Las lesiones están vinculadas a la falta de prevención y de supervisión, y eso se puede cambiar con decisiones responsables”, expresó el doctor Pablo Rodríguez, director médico del Centro de Trauma de ASEM y fundador de FACT.

Rodríguez subrayó que la mayoría de los traumas son prevenibles cuando se reducen conductas de riesgo comunes como conducir bajo los efectos del alcohol, exceder la velocidad, no usar el cinturón de seguridad, ignorar señales y luces de tránsito, o utilizar el celular mientras conducen. “La diferencia entre una celebración y una tragedia puede estar en algo tan sencillo como abrocharse el cinturón, planificar con tiempo, descansar, evitar distracciones y no guiar si ha bebido”, añadió.

La prevención no se debe limitar a la carretera. En el hogar, agregó, también aumentan los accidentes durante las visitas y los cambios en la rutina, especialmente por caídas en escaleras, superficies resbalosas, iluminación insuficiente y falta de supervisión.

Es importante prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad. En el caso de los niños y adolescentes, por el riesgo asociado a los juegos y actividades recreativas; conductores jóvenes con mayor exposición en la carretera y decisiones impulsivas. Mientras, que en los adultos mayores debemos estar atentos por el riesgo a caídas y lesiones en el hogar.

Asimismo, FACT alertó sobre prácticas que se repiten en esta época y que elevan el riesgo de traumas graves. Entre ellas, el uso irresponsable de vehículos recreativos en vías públicas, como los “four tracks” diseñados para terrenos y no para carreteras; así como el manejo de motocicletas sin el equipo de protección adecuado.

“No es solo el casco. La protección completa y la prudencia importan: guantes, gafas, reflectores y calzado adecuado. Y, sobre todo, cero alcohol y cero maniobras temerarias”, puntualizó Rodríguez.

En su llamado a la prevención, la FACT también recomienda, a través de su directora ejecutiva, Marjorie Stewart, evitar conductas peligrosas que pueden provocar lesiones graves o la muerte como como los disparos al aire. “Celebrar no debe poner en riesgo a nadie. La responsabilidad colectiva también salva vidas”, sostuvo.

“Para nosotros es vital el respaldo colectivo. Una meta para este 2026 es ampliar la presencia de la Fundación, fortalecer las colaboraciones y crear más oportunidades para educar, porque la prevención se fortalece cuando el mensaje llega a las comunidades y se convierte en acción”, expresó Stewart.

En esa misma línea, Héctor Mújica, presidente de la Junta de Directores de FACT, resaltó que la organización busca ser un apoyo concreto en momentos difíciles, a la vez que impulsa educación y alianzas para reducir el trauma prevenible. “FACT promueve iniciativas comunitarias y une esfuerzos con aliados del sector de la salud, empresas y ciudadanos comprometidos, porque la prevención requiere voluntad, constancia y acompañamiento”.

FACT invitó a organizaciones, empresas y al público general a unirse mediante voluntariado, alianzas y apoyo a campañas educativas para ampliar el alcance del mensaje preventivo y respaldar iniciativas que ayudan a salvar vidas. Para información sobre cómo colaborar, pueden comunicarse a través de @fundaciontraumapr o escribir a info@factpr.org.