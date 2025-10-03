Hospital de la Concepción regresa al corazón de San Germán

by

SAN GERMÁN: Con una mirada puesta en el fortalecimiento de los servicios de salud en el suroeste, el Hospital de la Concepción ha retomado oficialmente su presencia en el casco urbano de San Germán con la apertura del Hospital de la Concepción – San Germán Pueblo, tras la adquisición del antiguo Hospital Metropolitano de la Ciudad de las Lomas.

Esta expansión marca un nuevo capítulo en la historia de la institución fundada en 1511, y representa su regreso al centro histórico de la ciudad que la vio nacer como el primer hospital de Puerto Rico.

Ubicado en la antigua calle Javilla, ahora calle Luz Celenia Tirado, a pasos del emblemático Museo de Arte Religioso Porta Coeli, el nuevo hospital ofrece servicios esenciales como sala de emergencias, centro de imágenes, laboratorio clínico y cirugías ambulatorias. Cuenta con 82 camas autorizadas, cinco salas de operaciones y una unidad de intensivo equipada con seis camas, lo que lo posiciona como un centro hospitalario clave para toda la región.

“Con este avance seguimos comprometidos en brindar atención de calidad, cercana y accesible, fortaleciendo nuestra presencia en San Germán y pueblos vecinos”, expresó la licenciada Vanessa Cardona, administradora del Hospital de la Concepción San Germán Pueblo.

La incorporación de este nuevo centro eleva a dos el número de hospitales bajo el Sistema de Salud La Concepción, sumándose a la sede principal en la carretera PR-2. Además, fortalece una red de servicios que incluye salas de emergencias y CDT en Hormigueros y Sabana Grande, consolidando un modelo regional de atención que ha crecido aceleradamente en los últimos 16 meses.

Este esfuerzo forma parte de un plan de expansión millonario enfocado en ampliar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario, reducir tiempos de espera y acercar los servicios médicos a las comunidades. El regreso al casco urbano no solo representa un rescate simbólico de la historia institucional, sino también una estrategia concreta para mejorar el acceso a la atención médica de calidad.

Con esta movida, el Sistema de Salud La Concepción reafirma su compromiso con el desarrollo de un modelo de salud integral, seguro y accesible, afianzando su liderazgo en la prestación de servicios médicos en el suroeste de Puerto Rico.