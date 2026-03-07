Llamado urgente a detectar a tiempo las enfermedades de la tiroides en Puerto Rico

by

La Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED) advierte que muchos casos permanecen sin diagnóstico y pueden afectar desde la niñez hasta la adultez mayor

SAN JUAN: En el marco de la celebración de marzo como Mes de Alerta sobre las Enfermedades de la Tiroides, la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED) hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a la comunidad médica para reforzar la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de las enfermedades tiroideas, condiciones que afectan significativamente la calidad de vida y pueden manifestarse desde la infancia hasta la adultez mayor.

“La enfermedad tiroidea puede presentarse en cualquier etapa de la vida y, cuando no se detecta a tiempo, impacta funciones esenciales como el metabolismo, el crecimiento, la salud cardiovascular, el estado de ánimo y el bienestar general. Nuestro llamado es a reconocer los síntomas tempranos y promover evaluaciones oportunas que permitan intervenciones efectivas”, expresó la doctora Melba Feliciano Emmanuelli, endocrinóloga y presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. “El diagnóstico temprano y el tratamiento basado en evidencia científica permiten a los pacientes mantener una vida plena y productiva, evitando complicaciones que muchas veces son prevenibles”.

Se estima que la prevalencia general de enfermedad tiroidea en la Isla oscila entre 20% y 23%, con variaciones importantes según la edad y el sexo. Las mujeres presentan una mayor incidencia a lo largo de la vida, desde el hipotiroidismo autoinmune en la adultez temprana hasta la presencia de nódulos tiroideos hipo o hiperfuncionantes en mayores de 60 años, además del cáncer de tiroides, que puede aparecer en cualquier edad. En términos generales, las enfermedades tiroideas son entre cinco y ocho veces más frecuentes en mujeres que en hombres.

En niños y adolescentes, la prevalencia estimada fluctúa entre 1% y 2%, siendo la tiroiditis de Hashimoto la causa más común de hipotiroidismo, particularmente en presencia de enfermedades autoinmunes asociadas. En mujeres adultas jóvenes, la prevalencia varía entre 8% y 15%, mientras que en adultos mayores el hipotiroidismo – especialmente el subclínico – puede alcanzar entre 10% y 15%. Asimismo, en personas mayores de 60 años, entre 50% y 70% pueden presentar nódulos tiroideos asintomáticos que se descubren incidentalmente. En este grupo de edad, el bocio multinodular con hipertiroidismo por nódulos hiperfuncionantes es común y puede manifestarse con síntomas atípicos, lo que requiere un alto índice de sospecha clínica para lograr un diagnóstico adecuado.

Una de las condiciones de mayor preocupación en Puerto Rico es el cáncer de tiroides, cuya incidencia alcanza aproximadamente 40 casos por cada 100,000 habitantes según datos recientes, afectando principalmente a mujeres entre los 30 y 60 años, aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida. En la población pediátrica es poco frecuente, representando entre 1.5% y 2% de los cánceres infantiles y cerca del 12% de los cánceres en adolescentes entre 15 y 19 años.

La SPED destacó que las enfermedades tiroideas constituyen un importante problema de salud pública debido a que continúan siendo subdiagnosticadas, especialmente en poblaciones vulnerables. La detección tardía o el manejo inadecuado puede derivar en complicaciones significativas que afectan múltiples sistemas del organismo, incluyendo alteraciones en el crecimiento y desarrollo físico e intelectual durante la infancia y adolescencia, problemas cardiovasculares como arritmias, hipertensión e insuficiencia cardíaca, dislipidemias y trastornos metabólicos en la adultez, complicaciones durante el embarazo y el desarrollo fetal, así como deterioro cognitivo, depresión y fragilidad en adultos mayores, condiciones que con frecuencia se confunden con el proceso natural de envejecimiento.

La organización enfatiza la importancia de la detección temprana mediante pruebas de cernimiento adecuadas y confiables que permitan confirmar la presentación clínica del paciente y garantizar un cuidado oportuno, necesario y apropiado para las personas con disfunción tiroidea.

En conferencia de prensa, el Departamento de Salud de Puerto Rico otorgó una proclama a SPED que decreta a marzo como el Mes Nacional sobre las Enfermedades del Tiroides en Puerto Rico. SPED que agrupa aproximadamente 179 médicos especialistas en las condiciones de tiroides, celebrará durante este mes, diversas actividades educativas para orientar a la comunidad.